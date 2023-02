Salários e doentes a mais afastam médicos do SNS

Face às insatisfações que admitem sentir há vários anos na carreira - como os salários e o excesso de doentes - os médicos reforçam que é necessário implementar um conjunto de alterações para melhorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Apontam a necessidade de melhorar a remuneração base, reforçar equipas, melhorar a gestão de recursos humanos, a progressão na carreira, as instalações e os equipamentos, bem como garantir o acesso a meios complementares de diagnóstico e terapêutica e uma maior flexibilidade na gestão dos horários de trabalho.

As recomendações constam do Novo Relatório sobre a Carreira Médica, conhecido esta quarta-feira, resultantes do contributo de milhares de médicos através de inquéritos, como o desenvolvido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares em conjunto com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, em 2022, sobre os fatores de decisão na carreira médica, no qual participaram 2005 médicos e estudantes.

A maioria dos inquiridos (68%) vê como vantagens do SNS a diversidade das patologias dos doentes, seguindo-se a formação e o trabalho em equipa (64%) e a participação em investigação clínica (40%). Por outro lado, 75% mostraram-se insatisfeitos com os salários, 63% com a falta de recursos humanos e equipamentos e 47% com o excesso de doentes que apontam ter impacto no tempo disponível e na qualidade dos cuidados.