"Salvar a economia e os oceanos exige sustentabilidade"

Tiago Pitta e Cunha, presidente da Fundação Oceano Azul.

Como podemos fazer crescer a economia azul com base na conservação da natureza?

Oaumento da consciência por parte da sociedade é altamente oportuno, porque andamos há anos à volta da economia do mar e pouco se fala na riqueza do país em variedade biológica - não é em quantidade de stock pesqueiro, mas em ecossistemas e espécies, algumas bem valiosas. Só vamos conseguir salvar os oceanos se mudarmos a economia do mar e deixarmos de apostar em áreas insustentáveis. Temos de recuperar o planeta e travar as alterações climáticas e a bioeconomia azul é a área que pode cumprir com esses objetivos, sendo não poluente, altamente tecnológica e inovadora, onde a biodiversidade se torna uma vantagem competitiva.