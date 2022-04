Sampaio da Nóvoa e Alegre no Conselho do Estado

Hermana Cruz Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS vai indicar Manuel Alegre, Sampaio da Nóvoa e Carlos César para o Conselho de Estado, órgão consultivo do presidente da República de onde saem Francisco Louçã e Domingos Abrantes. As eleições estão marcadas para o próximo dia 29.

Atualmente, os conselheiros eleitos pelo Parlamento são Carlos César, Francisco Louçã e Domingos Abrantes, por indicação do PS, e Francisco Pinto Balsemão e Rui Rio, indicados pelo PSD.

Os partidos têm até esta sexta-feira para apresentar propostas. As eleições para os cinco representantes do Parlamento no Conselho de Estado foram marcadas para o próximo dia 29, junto com vários representantes para órgãos externos.

O PS aposta no regresso ao Conselho de Estado de Manuel Alegre, na estreia de Sampaio da Nóvoa e na continuidade de Carlos César. Já o PSD ainda não revelou as escolhas, estando a criar polémica interna a eventual continuidade do líder do partido Rui Rio.

Entretanto, o Chega revelou que também vai apresentar uma lista, encabeçada pelo seu vice-presidente, do, Tânger Correa, apesar de saber que PS e PSD juntos têm os dois terços necessários para aprovarem as suas indicações.