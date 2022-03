Sanções à Rússia adiam reparação dos helicópteros Kamov

Alfredo Maia Hoje às 18:33 Facebook

Os cinco helicópteros Kamov do Estado Português destinados a operações de emergência civil e missões militares não vão ser abrangidos pela suspensão de certificados decidida pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), mas a reparação dos aparelhos será atrasada com a impossibilidade de importação de peças e de contratação de serviços do fabricante devido às sanções impostas pela União Europeia à Federação Russa.

Segundo uma notificação da EASA, estão suspensos os certificados dos aparelhos Kamov Ka-3211BC, o que poderia abranger os seis aparelhos matriculados em Portugal (um deles irrecuperável), além de 13 em Espanha, cinco na Bulgária e dois na Suíça.

Diversas fontes do setor ouvidas pelo JN garantem, no entanto, que a medida não se aplica às aeronaves do Estado português.