Sangue: há mais dádivas mas não são suficientes

Depois do alerta para os níveis baixos de reservas de sangue, com uma queda de quase 9% das colheitas em outubro em relação ao mesmo mês do ano anterior, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) diz ter havido uma ligeira recuperação, mas ainda regista menos 7800 dádivas em 2020 por comparação com o ano de 2019.

O IPST já reforçou a convocatória de dadores através de mensagens via SMS no sentido de sensibilizar para a dádiva.

As reservas de sangue dos grupos O e A positivos eram aquelas em situação mais crítica. Mas depois do apelo, revela o IPST, "os portugueses responderam num espírito de solidariedade ímpar com todos aqueles que necessitam de sangue e componentes sanguíneos".