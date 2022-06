Santa Maria vai testar novos medicamentos na área do cancro

Ana Vieitas Hoje às 17:41 Facebook

Novos medicamentos para o tratamento de doenças oncológicas vão passar a ser testados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, num centro de ensaios clínicos de fase 1. Este tipo de testes farmacológicos constam de uma fase primária no teste a medicamentos que, futuramente, poderão entrar no mercado e ser utilizados por milhares de pacientes, dando uma nova esperança de melhoria e cura a doentes que possam ter tentado com pouco sucesso o uso de outros fármacos e terapias já aprovados e em uso convencional.

Luís Costa, diretor do Departamento de Oncologia do CHULN relata em comunicado essa nova esperança. "Para os doentes que já não têm alternativas terapêuticas de acordo com o estado da arte médica, os ensaios de fase 1 são uma oportunidade para eventualmente colherem algum benefício de terapêuticas completamente novas".

Estes estudos incluem uma população de controlo reduzida, em que são testados indivíduos saudáveis, assim como uma amostra de doentes com cancro para testar a ocorrência de efeitos secundários e reações adversas, assim como uma dosagem segura do fármaco numa fase ainda muito inicial de testagem.

Só após resultados satisfatórios da observação do tratamento com o medicamento é que este passa a fase seguinte, fase 2.

Para Luís Costa, citado pela Lusa, estes ensaios significam também "um ganho muito grande do ponto de vista de aproximação da ciência para o doente". "Esta é a fase em que nós avaliamos com todo o detalhe como é que um princípio científico de luta contra o cancro é ou não é realizável em termos de ganhos clínicos para o doente", declarou.

Nesse sentido, salientou, vai haver "um ganho muito grande do ponto de vista científico" para o Centro Académico de Medicina de Lisboa, porque tem um hospital, o Instituto de Medicina Molecular e uma faculdade.

Doentes de outros hospitais

"Como nós queremos trabalhar também em parceria com outras instituições, que farão parte do Centro Académico de Medicina de Lisboa, outros hospitais, obviamente que estamos disponíveis para receber doentes de outros hospitais que tenham condições para participar nestes estudos de fase 1", avançou o especialista.

Para já, este centro de ensaios clínicos estará situado no piso 9 do Santa Maria, sendo que o edifício do novo centro será instalado de forma definitiva nas proximidades do Serviço de Oncologia Médica e do Serviço de Radioterapia do Hospital de Santa Maria e estará operacional até ao final do ano.

Será construído em parceria com o consórcio START (South Texas Accelerated Research Therapeutics) que já conta com vários centros semelhantes nos Estados Unidos, em Xangai e em Taipe e dois em Espanha, sendo o maior centro associado para ensaios de fase 1 a nível mundial.

Com funcionamento previsto a partir de setembro, este centro irá permitir que cerca de 200 doentes oncológicos por ano possam testar novos medicamentos.

Desde 2020, que o conselho de administração do CHLN e a Direção do START desenvolveram esforços para a concretização do projeto, que culmina hoje com a assinatura de um contrato de colaboração entre as duas instituições.