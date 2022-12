Santarém aciona Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo

Maria Anabela Silva Hoje às 12:36 Facebook

A subida do caudal do Rio Tejo, registada nas últimas horas, levou a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém a ativar o plano especial de emergência para cheias nesta bacia hidrográfica devido ao risco "muito significativo" de galgamentos.

Já esta madrugada, foram registadas inundações. Em comunicado, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém dá nota da situação ocorrida no cais de Tancos, que ficou submerso, o mesmo acontecendo com parte do parque de estacionamento de Constância junto ao Rio Zêzere.

Segundo o CDOS de Santarém, desde a meia-noite desta terça-feira que os caudais no Tejo "estão acima dos 2000m3/s [por segundo] constituindo-se como fator de risco muito significativo no galgamento das margens". Situação que deverá agravar-se nas próximas horas, prevendo-se que o rio deite fora em alguns pontos.

A Proteção Civil admite que, durante o dia de hoje, possa ocorrer a submersão de várias estradas nos municípios de Santarém e da Golegã, como a via que liga Ribeira de Santarém e Vale de Figueira e a ponte do Alviela, na EN 365. Esta via poderá também vir a ficar submersa no troço entre Vale de Figueira e a Ribeira de Santarém. Nesta localidade, há também a previsão de inundação do parque de estacionamento.

Retirada de bens de zonas inundáveis

Face à "elevada probabilidade de cheia", a Proteção Civil recomenda a retirada de equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens das zonas "normalmente inundáveis".

As pessoas são ainda aconselhadas a não atravessar zonas "alagadas" com viaturas ou a pé e a recolher os animais para locais seguros, "retirando os rebanhos que se encontram nas zonas que serão provavelmente inundáveis".

Trilho panorâmico fechado

No concelho de Vila Nova da Barquinha, a câmara encerrou o Trilho Panorâmico Tejo, por "razões de segurança".

Numa nota publicada na sua página de Facebook, o município explica que esta interdição temporária se deve "às condições atmosféricas adversas que se fazem sentir" e à existência de "risco de queda de árvores, piso escorregadio e subida dos caudais dos rios Zêzere e Tejo".