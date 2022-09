Santarém mobilizada em torno do novo aeroporto

O projeto de construção de um novo aeroporto internacional, com capitais privados, seja em Benavente, onde se situa o campo de tiro de Alcochete, ou em Santarém, reúne o apoio dos 11 autarcas que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) Lezíria do Tejo. A garantia é dada ao JN por Pedro Ribeiro, presidente da CIM e da Câmara de Almeirim, eleito pelo PS, que aguarda a marcação de uma reunião, em breve, com os promotores para conhecer esta nova proposta.

"Não falei com todos, mas acredito que concordam com a localização em Benavente ou em Santarém", afirma Pedro Ribeiro. "O importante é que possa ficar no nosso território", acrescenta. A sua convicção baseia-se no histórico de unanimidade nas decisões tomadas na CIM, independentemente da cor política. E assegura que, a partir do momento em que haja um estudo que prove a sua viabilidade, fará "lobby, no bom sentido" dentro do PS.

João Moura, presidente da Distrital de Santarém do PSD, garante ao JN que ainda não falou sobre o assunto com o presidente do partido, Luís Montenegro, e esclarece que só o fará quando o anúncio for formalizado.