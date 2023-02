Santos Silva diz que não há outra data para receber Lula da Silva

PSD sugere outra data. Santos Silva garante que terá de ser nesse dia e vai ouvir deputados.

O PSD opõe-se a que o presidente brasileiro, Lula da Silva, discurse na sessão solene do 25 de Abril, embora aceite que o faça noutra data. Ao JN, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, garante que não há outra data possível para a receção ao chefe de Estado do Brasil e procurará chegar a um "consenso" na conferência de líderes, antes de tomar uma decisão. No entanto, rejeita que as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros - ao garantir anteontem que Lula da Silva discursará no Parlamento nas comemorações do 25 de Abril - tenham sido extemporâneas.

Augusto Santos Silva sublinha que a "praxis" portuguesa é receber, em plenário, todos os líderes dos países com relações muito próximas a Portugal. Neste caso, dá-se a coincidência da visita de Lula da Silva ocorrer no momento em que o país festejará o 25 de Abril. O governante estará em Portugal, entre 22 e 25 de abril, para participar numa cimeira luso-brasileira.