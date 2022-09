Santos Silva expressa a Metsola europeísmo da AR e dos portugueses

JN/Agências Hoje às 12:07 Facebook

O presidente do Parlamento português, Augusto Santos Silva, sublinhou esta sexta-feira o europeísmo da Assembleia da República e da sociedade portuguesa após receber a líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no Palácio de S. Bento.

"Sublinhei o posicionamento europeísta da Assembleia da República e da sociedade portuguesa e a importância que a integração europeia constituiu para a nossa democracia", escreveu o presidente do Parlamento português na sua conta na rede social Twitter após o encontro com Roberta Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu iniciou na quinta-feira a sua primeira visita oficial a Portugal, um país que classificou como "extremamente pró-europeu", que "pode ser um líder" na União Europeia em questões como migrações e solidariedade.

"A minha principal mensagem em Portugal será a de que um país como Portugal pode ser um líder, como demonstrou ser com uma opinião pública extremamente pró-europeia", afirmou Roberta Metsola em entrevista à Lusa, em Bruxelas, um dia antes de iniciar a visita.

Roberta Metsola foi eleita, em meados de janeiro passado, presidente do Parlamento Europeu na segunda metade da atual legislatura, até à constituição da nova assembleia após as eleições europeias de 2024.

Aos 43 anos, Roberta Metsola é a presidente mais jovem do Parlamento Europeu, após ter chegado a eurodeputada em 2013, pelo Partido Popular Europeu.