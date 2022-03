Santos Silva será candidato do PS a presidente da Assembleia da República

Ana Catarina Mendes, nomeada ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e até agora líder parlamentar do PS, confirmou esta quarta-feira à noite que Augusto Santos Silva será candidato do PS ao cargo de presidente da Assembleia da República.

"É um homem da cultura, um democrata por excelência que certamente prestigiará a democracia e a Assembleia da República", disse numa reunião da bancada em que o secretário-geral do PS, António Costa, anunciou a composição do Governo e as suas escolhas.

Eurico Brilhante Dias, até agora secretário de Estado da Internacionalização, será líder parlamentar do PS e João Torres, até agora secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, será o novo secretário-geral adjunto do PS, sucedendo Ana Catarina Mendes e José Luís Carneiro nestas funções, respetivamente.

Ana Catarina Mendes comentou ainda a divulgação antecipada dos nomes dos novos ministros, que ditou o cancelamento da audiência entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, no Palácio de Belém. "É evidente que ninguém gosta de fugas de informação", afirmou.