Santuário de Fátima cancela missas no fim de semana

A inclusão do município de Ourém na lista dos concelhos em risco, no contexto do estado de emergência, levaram o Santuário de Fátima a cancelar as celebrações previstas no programa oficial nos próximos dias 21 e 22 de novembro. Nesse fim de semana será também suspensa a bênção dos veículos.

Em consonância com as novas medidas restritivas, que entram em vigor na próxima segunda-feira, o templo mariano cancelou a missa das 12.30 horas e a Hora da Reparação, às 14 horas, na Capelinha das Aparições, bem como as missas das 15, 16.30 e 18.30 horas, na Basílica da Santíssima Trindade. O mesmo se passará no domingo, dia 22, acrescendo neste dia o cancelamento da Oração de Vésperas, às 17.30 horas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Em comunicado, o Santuário reitera "a disponibilidade já manifestada às autoridades concelhias de colaboração na cedência de equipamentos e espaços para receber e alojar pessoas, vítimas diretas ou indiretas desta situação pandémica".

Além disso, os responsáveis pelo templo garantem prosseguir com o esforço de auxílio social a famílias e instituições para mitigar os danos colaterais da crise, "seja na ajuda com cabazes alimentares seja no pagamento de despesas de saúde ou outras, através de um fundo próprio destinado a apoios sociais".