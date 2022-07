Santuário de Fátima oferece férias a deficientes e cuidadores

Maria Anabela Silva Hoje às 21:54 Facebook

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, o Santuário de Fátima volta a proporcionar férias para pessoas com deficiência e seus cuidadores. A iniciativa vai prologar-se até ao final de agosto, abrangendo 125 crianças e jovens portadores de deficiência e 55 familiares.

Segundo o Santuário, os participantes vêm de "diferentes pontos do país com incidência na zona Centro", sendo que das 125 pessoas com deficiência que estão inscritas, 59 vêm pela primeira vez e 66 são repetentes. De fora, ficaram cerca de 30 pessoas que se inscreveram e para as quais não existe vaga. "Há sempre lista de espera", assume a instituição, adiantando que "seria necessário pelo menos mais uma semana para acolher todos os que necessitam deste descanso".

Durante uma semana, enquanto os filhos ficam ao cuidado dos voluntários, os pais podem descansar e descontrair através das diversas atividades propostas, onde se incluem uma visita guiada aos Valinhos, outra aos vários espaços do Santuário e uma deslocação à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera. É também "uma oportunidade de enriquecimento moral e espiritual" dos cuidadores, reforça o Santuário.