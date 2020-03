São João avança com hospital de campanha

JN/Agências Hoje às 20:41 Facebook

O Centro Hospitalar de São João, no Porto, anunciou, este sábado, a instalação de um hospital de campanha "para responder em exclusividade ao Covid-19", sem adiantar quando entrará em funcionamento e a capacidade.

A decisão de avançar com um hospital de campanha, que será instalado "durante a noite de hoje", foi tomada pelo Hospital de São João, uma vez que faz parte do plano de contingência da unidade hospitalar, disse à Lusa fonte oficial da instituição, indicando que "tem a ver com a evolução" do surto epidémico pelo novo coronavírus.

A infraestrutura será montada no perímetro do Hospital de São João, desconhecendo-se ainda se será numa tenda ou em contentores, assim como o local concreto, a capacidade e até quando poderá entrar em funcionamento. A mesma fonte sublinhou que o hospital de campanha é "para responder em exclusividade ao Covid-19".

Na sexta-feira, a Cruz Vermelha Portuguesa informou que vai ceder um hospital de campanha ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a pedido da unidade, para o caso de ser necessário isolar doentes infetados pelo novo coronavírus de outros doentes.