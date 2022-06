São João dá vacina a mulheres em risco de cancro do colo do útero

O Hospital de S. João, no Porto, está a vacinar gratuitamente contra o Vírus do Papiloma Humano [HPV] as suas utentes com lesões graves do colo do útero e precursoras de cancro. O fármaco faz parte do Programa Nacional de Vacinação, mas abrange apenas raparigas nascidas após 1992 e rapazes nascidos depois de 2009. Para as restantes faixas etárias, a vacina não é comparticipada e representa um investimento superior a 400 euros.

O hospital estima inocular cerca de 100 pacientes por ano, sendo elegíveis mulheres com menos de 65 anos.

"Mulheres com lesões graves do colo do útero têm vantagem em ser vacinadas porque [a vacina] vai reduzir em cerca de 80% o risco de terem novamente lesão. Temos aqui um ganho potencial muito grande. Não só em termos menos testes positivos [para o HPV], como menos probabilidade de ter de repetir tratamentos", referiu Pedro Batista, responsável pela Unidade de Trato Genital Inferior do serviço de Ginecologia do Hospital de S. João.