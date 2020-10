São João envia doentes com covid para Hospital das Forças Armadas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:15 Facebook

O Hospital de São João, no Porto, enviou mais dois doentes com covid-19 para o Hospital das Forças Armadas, totalizando, desde segunda-feira, sete transferências. No polo da Invicta da unidade militar são já dez os internados ali vindos de hospitais da cidade.

O Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto (HFAR-PP) recebeu, esta quarta-feira, dois doentes infetados provenientes do Hospital de São João, adiantou o Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), que indicou ainda que "foram recebidos por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento".

Segundo o EMGFA, "estes doentes juntam-se aos oito" doentes que já ali estavam, dos quais cinco do Hospital de São João e três do Hospital de Santo António, também do Porto. Também estes oito infetados estão internados em enfermarias de isolamento.

Os primeiros doentes do São João rumaram ao HFAR-PP na segunda-feira, devido à falta de retaguarda familiar.

Refira-se, tal como o JN adiantou em primeira mão no passado domingo, durante o fim de semana o São João reativou as tendas do INEM para a realização da triagem aos suspeitos de covid-19, perante o aumento exponencial do número de casos.

Tal como no Porto, o HFAR- Polo de Lisboa também recebeu doentes de uma unidade hospitalar civil. No polo instalado no Lumiar, há quatro infetados provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.​