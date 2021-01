São João resgata doente de ECMO do Amadora-Sintra

JN Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma equipa do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, deslocou-se este sábado ao Hospital Amadora-Sintra para "resgatar" um doente que necessita de ECMO, uma máquina que faz a oxigenação do sangue fora do corpo.

O aparelho será transportado desde o CHUSJ até ao Amadora-Sintra, onde será ligado ao doente. Já com a máquina instalada, o paciente seguirá acompanhado pela mesma equipa, à partida ainda na madrugada de domingo, para aquele centro hospitalar, apurou o JN.

O CHUSJ tem, este sábado à noite, 15 doentes de ECMO, dos quais cinco transferidos na madrugada deste sábado do Centro Hospitalar do Médio Ave (2) e do Hospital Garcia de Orta, em Almada (3).

A técnica é usada em doentes com falência pulmonar ou cardiovascular.