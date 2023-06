Sardinha pequena leva barcos para sul e faz disparar preços na lota

Pescadores de Matosinhos estão a ir pescar para Peniche. Sexta-feira, o cabaz chegou a ser vendido a 440 euros, o que dá 19,50 euros o quilo.

A sardinha pequena e pouco valorizada a norte tem levado muitos barcos a rumar a sul. Anteontem, em Peniche, o peixe rei dos santos populares saiu da lota a 19,50 euros o quilo. Hoje, espera que, com o Santo António à porta, os preços voltem a disparar.

"O peixe está curto e a venda tem sido difícil", explicou o presidente da Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, que agrega 26 barcos da pesca do cerco. Habitualmente, tem os barcos a trabalhar em Matosinhos. Este ano, metade já rumou a Peniche e, os que ficaram, estão a pescar 120 a 150 cabazes, bem abaixo dos 200 limite. Agostinho Mata frisa que não há falta de sardinha; o problema é mesmo o tamanho e isso foi detetado logo no início da safra.