Satélite com mão lusa vai conhecer planetas

Telescópio CHEOPS tem a missão de analisar planetas e conta com participação de cientistas e três empresas portuguesas. É lançado na terça-feira.

"Há muitos planetas como a Terra, nós é que não conseguimos detetá-los. Mas estamos próximos de o fazer; acredito que isso possa acontecer já 'amanhã'". Sérgio Sousa, investigador do Instituto de Astrofísica (IA), do Porto, é um dos vários portugueses que integram a equipa que desenvolveu o telescópio CHEOPS, cujo lançamento ocorre na terça-feira, na Guiana Francesa, América do Sul.

A missão do CHEOPS não é, contudo, encontrar novos planetas Terra, mas sim saber mais sobre os exoplanetas (planetas fora do Sistema Solar). "Esta é a primeira missão que não tem como objetivo detetar novos planetas e sim caracterizá-los da melhor maneira", diz Sérgio Sousa ao JN. "Vamos medir trânsitos de planetas, nomeadamente quando estes passam em frente à sua estrela; quanto mais brilho retirarem à estrela, maiores são os planetas. Com estes dados conseguimos ter precisões muito altas sobre o tamanho dos planetas extras-solares que temos vindo a detetar".

