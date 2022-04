Saúde com mais 703 milhões de euros promete investir na satisfação dos profissionais

O Orçamento da Saúde para 2022 cresce 703 milhões de euros face ao ano anterior e foca-se no robustecimento da capacidade de resposta do SNS, com uma boa ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mantém-se a promessa de iniciar o regime de dedicação plena dos médicos, de dar mais autonomia aos hospitais e de substituir os tarefeiros nas urgências por trabalho suplementar pago em moldes que já suscitaram muitas críticas em outubro passado.

Comparativamente com a proposta apresentada em outubro do ano passado e que foi chumbada no Parlamento, o Orçamento da Saúde para 2022 pouco ou nada muda.

Este ano, o Governo prevê gastar 13 578 milhões de euros no setor, mais 5,6% do que a execução provisória de 2021. Face ao orçamento inicial de 2021, o aumento é de 6,7%.