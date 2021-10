Saúde, creches e lares para quem trabalha em Espanha

Delfim Machado Hoje às 09:39 Facebook

Cimeira Luso-Espanhola vai criar o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Acesso de portugueses a serviços sociais e de emprego espanhóis é extensível à família e começa esta quinta-feira.

Os portugueses que residem em zonas fronteiriças e trabalham em Espanha vão poder ter, a partir de hoje, acesso a um vasto conjunto de serviços sociais, de saúde e de emprego do lado de lá da fronteira. Estes benefícios estão incluídos no Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, que é assinado hoje na Cimeira Luso-Espanhola em Trujillo, na Estremadura (Espanha).

Os trabalhadores transfronteiriços são aqueles que moram de um lado da fronteira, mas trabalham no outro. Ao atravessarem a divisão administrativa dos territórios, esses profissionais perdiam direitos. Agora, esbatem-se as fronteiras no que toca ao acesso a hospitais e a centros de saúde, a programas de emprego e formação profissional, a equipamentos sociais como creches ou lares e a outros benefícios no âmbito da Segurança Social.