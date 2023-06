Saúde do Papa preocupa, mas não põe em causa Jornada da Juventude

Emília Monteiro Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Fontes oficiais garantem que Jornada da Juventude em Lisboa é "irreversível" e independente da vinda do Santo Padre. O programa foi elaborado em articulação com o Vaticano e pensado para evitar muitas saídas e entradas do carro.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) marcada para Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto, vai realizar-se independentemente de quem seja o Papa. Nos últimos dias, o estado de saúde de Francisco, de 86 anos, tem provocado preocupações aos católicos e à hierarquia da Igreja e, ontem, o Sumo Pontífice fez uma cirurgia de cerca de três horas a uma hérnia no abdómen. "A realização da JMJ é irreversível e independente do Papa Francisco estar ou não estar presente", disse ao JN um membro da organização do maior evento católico jamais realizado em Portugal. "Nunca aconteceu não estar presente o Papa numa JMJ mas, teoricamente, pode acontecer", referiu a mesma fonte.

Criada pelo Papa João Paulo II em 1985, a primeira Jornada realizou-se um ano depois, em Roma. A presença do Papa esteve em risco em 2005, no evento de Colónia. A JMJ estava marcada para agosto desse ano e o Papa João Paulo II morreu a 2 de abril. A rápida marcação de um conclave permitiu a eleição do cardeal Joseph Ratzinger a 19 de abril e foi já com o nome de Bento XVI que, na primeira viagem oficial, o novo Papa abriu o encontro onde estiveram presentes cerca de um milhão de jovens.