Saúde dos antigos combatentes "não é um negócio"

Associações de militares contra a carência de profissionais no Hospital das Forças Armadas.

"A saúde não pode ser um negócio e muito menos a saúde daqueles a quem se exige que, no limite, entreguem a vida para defender a pátria". As palavras são de António Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), que participou hoje numa vigília, em frente ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Os militares e os ex-combatentes estão preocupados com a falta de profissionais daquela unidade, tanto no polo de Lisboa como no do Porto. Uma preocupação partilhada, também, pela Ordem dos Médicos. "Os problemas estruturais da falta de efetivos no Hospital das Forças Armadas continuam", adverte o líder da ANS, que, em conjunto com as associações de Oficiais das Forças Armadas e de Praças, organizou uma vigília para demonstrar a apreensão pela situação atual.