Saúde Mental: só há 378 lugares para dois mil prometidos

Fundamental no processo de desinstitucionalização, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) de Saúde Mental está por cumprir. Para 2020, as metas definiam a criação de 1500 lugares para adultos e 500 para crianças. Fechado o ano, aquele valor não chegava a um quinto, com 378 lugares. O novo fôlego virá do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a criação de mil novos lugares, até 2025, e mais cem no apoio domiciliário, até 2023, precisou o Ministério da Saúde ao JN.

O alargamento da RNCCI à Saúde Mental foi lançado em 2010, mas esteve sete anos parado. As primeiras experiências-piloto arrancaram em 2017, com 189 lugares. No ano passado, término dos projetos-piloto, contavam-se 378 respostas, 31% das quais no Norte e 22% em Lisboa e Vale do Tejo. A totalidade da oferta estava contratualizada pelos ministérios da Saúde e Segurança Social com o setor social e solidário.

De acordo com o relatório de acesso da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no final do ano transato estavam 61 utentes a aguardar vaga, 61% dos quais em Lisboa e Vale do Tejo e um terço no Norte. Com a demora média a impedir a entrada de novos utentes. Nomeadamente, nas residências de apoio máximo ao adulto, com um tempo médio, no ano passado, de 2,7 anos.