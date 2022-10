Saúde oral ainda é uma forte lacuna do Serviço Nacional de Saúde

Hoje às 11:08 Facebook

O estado da saúde oral em Portugal é bom em termos de oferta, já a procura encontra-se ainda muito dependente dos recursos financeiros de cada cidadão. Esta foi a ideia central a reter da primeira edição da rubrica "Conversas por boas causas", que resulta de uma parceria entre a TSF, o "Jornal de Notícias" e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

"Do ponto de vista da prestação de serviços, a saúde oral no nosso país é boa porque a oferta é variada. A procura é, contudo, muito condicionada pelo fator económico e para isso contribui a ausência grande de serviço público e também haver poucas instituições de prestação de serviços sociais a colaborar nesta área", explicou Francisco Salvado, diretor do serviço de estomatologia do Hospital de Santa Maria.

Na mesma linha, André Brandão de Almeida, diretor do Serviço Odontopediátrico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, considerou que "o acesso à saúde oral é extremamente limitado" e deixou alguns dados elucidativos sobre a realidade existente, em particular nas faixas etárias mais baixas: "Segundo o barómetro de saúde oral de 2021 da Ordem dos Médicos Dentistas, 30% das pessoas não vão ao dentista; no caso das crianças, 73% nunca foram a um dentista até aos 6 anos de idade".

Para resolver o défice ao nível de serviço público neste campo, Francisco Salvado defendeu ser precisa "vontade política". Além disso, acrescentou o médico, é necessário focar a ação em três pontos: "um investimento rentável; uma boa integração, de forma a que todos os prestadores de saúde percebam a importância do tema; e, por fim, uma avaliação desburocratizada" que permita uma leitura profunda do estado deste ramo.

Já André Brandão de Almeida afirmou que "inscrever uma verba para este efeito no Orçamento do Estado seria um grande passo". No entanto, segundo o próprio informou, "alguns centros de saúde estão a receber equipamentos de saúde oral", o que é uma notícia positiva, apesar de, como também salientou, "ser preciso fazer ainda mais coisas".

Cinco detalhes

Mais gabinetes Orçamento do Estado para 2023 prevê a instalação de novos gabinetes de saúde oral nos centros de saúde.

­ Perda de peso Segundo um estudo citado por André Brandão de Almeida, uma criança de 13 anos com cárie pode ter até menos um 1 kg de peso.

Falta de dentes Dados divulgados pela Ordem dos Médicos Dentistas dizem que 70% dos portugueses têm falta de dentes.

Doença global Conhecido estudo "Carga Global da Doença" estimou que metade da população mundial é afetada por doenças orais.

Há 160 médicos Em 2021 existiam 160 médicos-dentistas nos centros de saúde. Para haver um em cada centro teriam de existir 250.