"Se as pessoas não tiverem um mealheiro, vão ficar asfixiadas"

Mário Carvalho é o dono do Café Lusitano e assume que "o cerco apertou" com tantas despesas para pagar.

"O cerco apertou". O desabafo é de Mário Carvalho, proprietário do Café Lusitano, bar, discoteca e restaurante, na Rua José Falcão, que em fevereiro atinge a maior idade. O empresário, com experiência na noite do Porto há 34 anos, não tem dúvidas que esta está a ser "a fase mais complicada" de ultrapassar desde que, em 1988, passou a dedicar-se a este ramo. E aponta o dedo à pandemia, para a qual "ninguém estava preparado", e que obrigou os empresários da noite a estarem com os estabelecimentos fechados durante 20 meses e os levou a recorrem a todo o tipo de apoios financeiros, que agora têm de começar a pagar.

O dono do Lusitano conta que este mês as contas avolumam-se com "o início dos pagamentos dos empréstimos referentes às linhas de financiamento covid, e dos apoios de tesouraria do Turismo de Portugal, para quem assegurasse os postos de trabalho". A isto somam-se as moratórias relativas às rendas dos espaços, que começaram a ser pagas no início de janeiro.