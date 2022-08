Seca deixa agricultores com bolsos vazios em Trás-os-Montes

Não há memória de uma seca tão severa nos últimos 90 anos e com impacto negativo tão alto na agricultura transmontana. Amêndoa, azeitona, castanha e mel terão, este ano, das piores rentabilidades dos últimos anos. Os agricultores fazem contas à vida e já perspetivam um inverno de bolsos vazios.

O clima é o principal culpado pelos danos. Não chove há meses e as temperaturas altas disparam, os rios estão a secar, as perdas são transversais a todas as culturas e a todo o território nacional, mas é no Interior Norte onde as consequências se sentem mais. "Há uns anos a seca era uma preocupação do Sul do país, hoje é de todo o território. Em Trás-os-Montes é uma realidade", disse o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, destacando "o número de dias com temperaturas muito elevadas" dos últimos meses.

Morte de árvores