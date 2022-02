Seca já compromete produção de gado deste ano e do próximo

Glória Lopes Hoje às 19:27 Facebook

A seca ainda não é dramática no Nordeste Transmontano, mas já tira o sono aos agricultores e produtores de gado que antecipam um cenário de grandes dificuldades se continuar sem chover por mais duas ou três semanas.

"Desde novembro que não cai uma pinga de água. As sementeiras que deviam ser feitas este mês não vingam com o tempo assim seco", explica Leonel Pires, proprietário de um rebanho de ovelhas, com mais 170 cabeças, em Rio Frio, no concelho de Bragança.



Esta é uma das zonas do país onde, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), já existem pontos de seca severa sem que haja previsões de chuva para fevereiro. Tem-se verificado um aumento significativo da área e da intensidade da situação, estando todo o território em seca, com 1% em seca fraca, 54% em seca moderada, 34% em seca severa e 11% em seca extrema.