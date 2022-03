Seca: quinta barragem a parar produção e quatro serão limpas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:33 Facebook

A paragem de produção de energia na barragem do Ermal (Guilhofrei), em Vieira do Minho, é uma das novas medidas determinadas face ao agravamento dos níveis de seca extrema no país. A informação foi avançada esta quinta-feira por Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), numa reunião com autarcas e responsáveis do setor da água em Ponte da Barca.

No fim dessa sessão, anunciou que serão feitas ações de limpeza nas barragens de Alto Lindoso e Touvedo (Ponte da Barca), Caniçada (Terras de Bouro e Vieira do Minho) e Vila Chã (Alijó).