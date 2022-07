Secretária de Estado nega falhas no SIRESP nos incêndios em Leiria

JN Hoje às 14:40 Facebook

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, garantiu este sábado não ter havido qualquer falha no sistema SIRESP durante os incêndios de Leiria, falando apenas de uma "má utilização dos equipamentos de rádio".

"Não houve falhas no sistema SIRESP, o que aconteceu - e tive a oportunidade já hoje de explicar - foi, digamos, um teatro de operações de grande complexidade, com muitos operacionais - estamos a falar de centenas de operacionais -, em que houve em determinados momentos uma má utilização dos equipamentos de rádio", referiu, em declarações aos jornalistas, no antigo posto fronteiriço de Vilar Formoso, no âmbito da 20.ª edição da campanha anual de Segurança Rodoviária "Sécur'été 2022 - Verão em Portugal".

A responsável garantiu ainda que a questão "constatada fruto da articulação permanente que existe entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o SIRESP e o centro de operações da própria rede", foi rapidamente corrigida.

De recordar que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclareceu, na sexta-feira, que a rede de comunicações SIRESP teve "constrangimentos pontuais" durante os incêndios em Leiria este mês, "colmatados" rapidamente.

"No período temporal em que ocorreram três incêndios de grande dimensão no distrito de Leiria, foram reportados à ANEPC constrangimentos pontuais na rede SIRESP, motivados por uma sobrecarga da rede devido a uma deficiente utilização da mesma, e não associados a qualquer problema da estrutura da rede", referiu, numa informação enviada à Lusa.

A ANEPC explica também que, antevendo possíveis constrangimentos a nível de comunicações, foi pré-posicionada no distrito uma viatura de comunicações do SIRESP e que os constrangimentos terminaram assim que foi ativada.