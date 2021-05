Secretária de Estado nega que tenha acumulado funções

Hermana Cruz Hoje às 12:52 Facebook

A Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, garante que nunca acumulou funções governativas com as de sócia de uma sociedade que teve adjudicações com entidades tuteladas pelo Ministério do Ambiente.

"É falso que, em algum momento, tenha acumulado funções entre o Gabinete e a empresa", garante a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos, numa nota de Imprensa, emitida esta sexta-feira, em que desmente categoricamente uma notícia avançada pelo jornal "Novo".

Segundo aquele semanário, Inês dos Santos Costa teria acumulado funções no Governo e na sociedade 3 Drivers. Acresce que, durante três anos, enquanto foi adjunta do ministro Matos Fernandes, a empresa de que a secretária de Estado foi sócia terá encaixado quase 180 mil euros à conta de adjudicações de entidades tuteladas pelo Ministério do Ambiente. Uma situação que poderá configurar uma ilegalidade.

Inês dos Santos Costa nega tudo, porém. Numa nota de Imprensa, garante que a 27 de junho de 2016 pediu licença sem vencimento da 3 Divers. E que, antes de assumir funções governativas, a 21 de outubro de 2019, alienou uma participação de 5% que detinha naquela empresa, apesar de não ter "associada qualquer função de direção ou gestão".

"É falso que tenha tido intervenção em qualquer procedimento pré-contratual em que a empresa participou. É falso que tenha existido qualquer situação de incompatibilidade ou conflito de interesses", assegura ainda a secretária de Estado do Ambiente, considerando que a notícia em causa "apresenta falsidades e insinuações" que "mancham o seu bom nome".