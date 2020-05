Secretário de Estado admite ter falado do laboratório de ex-sócio aos autarcas

Sandra Ferreira Hoje às 08:44 Facebook

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto e coordenador covid-19 para a Região Centro, assume que falou do laboratório ALS-Life Sciences, do ex-sócio João Cotta, aos autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, durante uma reunião, por videoconferência, no passado dia 15 de abril. O governante admite este contacto na sequência da notícia avançada pela edição de domingo do JN.

"Adiantei que tinha conhecimento de que a empresa ALS, que já estava mesmo antes da minha entrada em funções a realizar cem testes diários para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, tinha capacidade para realizar 200 testes diários, facto de que era já do conhecimento de muitos dos senhores presidentes de Câmara, incluindo o de Viseu", explica, ao JN.

O governante justifica que fez tal referência "pela importância da capacidade instalada que permitia dar uma resposta célere à operação e não deixando de referir a existência de outros laboratórios privados que poderiam ser mobilizados".

Antes já tinha partilhado a informação com o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que a 10 de abril enviou um email à CIM Dão Lafões para que a decisão fosse conjunta. Escreve que foi abordado pelo governante para fazerem uma parceria "com custos repartidos entre o Estado e as autarquias para fazer testes" nas IPSS.

Potenciar os testes

Almeida Henriques informava que manifestou disponibilidade para a solução, para logo acrescentar: "Trata-se de potenciar o laboratório do Dr. João Cotta- ALS", que teria a capacidade para aumentar o número de testes. Ontem, esclareceu ao JN que quis dizer "potenciar o número de testes a realizar na região".

João Cotta, responsável pelo ALS, afirma ser o único privado de Viseu "com capacidade e aprovado pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge " para testes de despiste à covid-19 e que apresentou um negócio com preços 40% abaixo do mercado.

Desde o dia 30 de março que o ALS realiza, gratuitamente, os testes para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, que antes tinha de enviar as amostras para a Guarda. Depois diz ter sido contactado pela Cruz Vermelha Portuguesa (que representa o Ministério do Trabalho, da Saúde e da Segurança Social) e pela CIM Viseu Dão Lafões . "Foi com quem negociámos", assegura Cotta. "O negócio já estava num estado muito adiantado quando João Paulo Rebelo apareceu. Quis saber as condições e deve ter falado com outros laboratórios, até de Coimbra, para saber como resolver o problema dos testes, mas nunca teve qualquer intervenção no processo negocial", garante o empresário.

Detalhes

Preço

O valor definido pelo Serviço Nacional de Saúde para os testes de diagnóstico à covid é de 87,95 euros. O ALS cobra 60 euros: 25 pagos pelas autarquias e a Cruz Vermelha 35 euros.

Testes gratuitos

Entre 30 de março e 30 de abril, os laboratórios ALS realizaram três mil testes gratuitos no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e mil (cobrados) nas instituições sociais (IPSS).

Capacidade dobra

O laboratório da ALS, sediado em Tondela, tem capacidade para realizar diariamente 400 testes e, em breve, deve alcançar os mil por dia, graças à automatização de processos.

Parceria

Até ser eleito deputado pelo PS, em 2015, João Paulo Rebelo era sócio de João Cotta na Legenda Transparente, que detém o "Jornal do Centro", de Viseu.