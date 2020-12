Secretário de Estado da Agricultura sai por incompatibilidade com ministra

Carla Soares Hoje às 19:16 Facebook

Nuno Russo deixa as funções de secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural por incompatibilidade com a ministra M​​​aria do Céu Antunes, enquanto a saída de Teresa Ribeiro da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros é justificada com a sua designação como representante para a Liberdade dos Media da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

A Presidência da República divulgou esta segunda-feira que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou as propostas de António Costa para exoneração de dois secretários de Estado, em mais uma mini-remodelação. Francisco André, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, substitui Teresa Ribeiro como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e Rui Martinho ocupa o lugar de Nuno Russo.

De acordo com Belém, a saída foi a pedido dos próprios, mas fonte próxima do primeiro-ministro disse ao JN que a iniciativa não foi de Nuno Russo, que "saiu por incompatibilidade com a ministra".

Já quanto a Teresa Ribeiro, fontes do partido disseram ao JN que a saída já era esperada quando concorreu às novas funções, mas a secretária de Estado esperou por confirmar a sua designação como representante da OSCE.