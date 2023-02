Secretário de Estado das Infraestruturas garante que ferrovia chegará a Bragança

O secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, disse, esta segunda-feira, que "não há ilusões" de que a ferrovia chegará ao distrito de Bragança "já amanhã", mas garantiu que se está na "agenda Plano Ferroviário Nacional é porque há a expectativa que venha a ser realizado".

Para Frederico Francisco "é compreensível que as pessoas, que foram abandonadas pelo caminho-de-ferro há tanto tempo, tenham alguma impaciência de vê-lo regressar tão depressa quanto possível. Não vai acontecer tão cedo como as pessoas esperam, mas temos de trabalhar para que aconteça", afirmou à margem da iniciativa Agendas para o Território promovida pelos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República.

Os deputados do PS e os autarcas da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes defendem uma proposta feita pela Associação Vale d"Ouro, sediada no Pinhão, no âmbito da discussão Pública do Plano Rodoviário Nacional, que termina esta terça-feira, que propõe unir por comboio o Porto e Madrid, através de uma linha de alta velocidade (160-250 km/hora), que sairia do Porto (Aeroporto e Porto de Leixões) passaria pelos concelhos de Bragança, Miranda do Douro e Vimioso, entrando em Espanha por Zamora.

O Plano Ferroviário Nacional prevê que o comboio chegue a Vila Real e a Bragança, bem como a ligação a Espanha se faça por Trás-os-Montes, mas os autarcas trasmontanos estão descontentes porque dizem que não será uma linha de alta velocidade. Frederico Francisco disse que "a questão se é ou não de alta velocidade não se coloca neste momento". "O que está no PFN não exclui que possa ser de alta velocidade, mas neste momento não temos elementos para dizer que ela tem de ser de alta velocidade, até porque a diferença não é assim tão grande. É um comboio moderno e os comboios modernos são rápidos, tem é que garantir que é mais rápido do que um automóvel".

O secretário de Estado já conhecia a proposta, mas preferiu não se pronunciar sobre ela. "Para levar a sério a proposta para a transferência modal e para o aumento do tráfego dos comboios de mercadorias, nós com muita probabilidade vamos precisar de ambas. Os corredores atuais de mercadorias não vão ser suficientes. Do ponto de vista dos passageiros não é só o tráfico internacional que conta, temos de contar o tráfico nacional, regional, local e suburbano. Em todo este conjunto uma linha não se substituiu à outra, não é uma questão de fazer uma ou fazer a outra, é uma questão de fazer uma completa antes de começar a fazer a outra", explicou.

A ligação a Zamora está na versão final do PFN, segundo Frederico Francisco. "A ligação por Vilar Formoso já foi trabalhada antes e está nas redes transeuropeias, esta está a ser colocada de novo e tem que se trabalhada. Nós não podemos decidir o que se faz em Espanha, mas é uma possibilidade lógica porque se vamos investir milhões de euros para chegar a Bragança é normal que ele continue para Espanha", acrescentou.