Secretário de Estado do Ensino Superior nega divergências com o Ministério da Educação

O secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, nega que haja divergências com o Ministério da Educação relativamente aos exames nacionais, assegurando que está a ser feito um trabalho de articulação entre os dois Ministérios, do qual sairão brevemente novas regras.

"Não há divergências, estamos a prever em breve ter uma apresentação das novas regras em termos de conclusão do ensino secundário e de acesso ao ensino superior", afirmou o secretário de Estado, esta sexta-feira, à margem do encontro "Iniciativas institucionais para prevenir e combater o abandono no Ensino Superior", que decorreu na Escola Superior de Tecnologias da Saúde, em Coimbra.

Segundo Pedro Nuno Teixeira, foi iniciado um processo, em finais de outubro, para rever as regras de conclusão e de acesso, tendo as reuniões envolvido representantes de estudantes, de instituições de ensino superior e da Comissão Nacional da Educação, depois de três anos em que houve que adaptar algumas situações devido à pandemia.

"Ocorreu nesta altura porque houve um conjunto de regras que tivemos de adaptar por causa da pandemia. No final de 2022 impunha-se clarificar que regras é que funcionavam e, à partida, regressaríamos ao modelo anterior, que vigorava até ao início de 2020. Mas achámos que valia a pena fazer um balanço destes três anos e o que podíamos aprender com esta experiência", revelou.

O governante completou que, apesar de serem duas dimensões distintas, a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior estão interligados, pelo que, no seu entender, não faz sentido que o processo não seja feito em conjunto pelos dois Ministérios.