Secretário de Estado do Mar diz que Norte "é sempre inspiração"

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, afirmou esta quinta-feira, na conferência que assinala os 134 anos do Jornal de Notícias, que o "Norte é sempre uma fonte de inspiração" e que na região "já se está a construir o futuro".

No encerramento da conferência "Mar, porta para o futuro", realizada no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos, começou por dar os parabéns ao JN, "jornal com forte pronúncia do Norte" e desejou que continue a sê-lo, confessando que o jornal entra diariamente no Ministério do Mar pela sua mão.

"Acho que temos de dizer isto: é hoje e aqui também no Norte, que é sempre uma fonte de inspiração, que se está já a construir o futuro", declarou em seguida. E destacou Leixões, no âmbito dos chamados portos tecnológicos, que "está a trabalhar para a sua autonomia energética".

Insistindo que "o Norte foi sempre uma fonte de inspiração", referiu que é também porventura nesta região que estão "os projetos mais vibrantes, do ponto de vista do conhecimento e da inovação".

Antes, nas notas finais, Domingos de Andrade, diretor-geral editorial do Global Media Group, começou por dirigir-se a Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, recordando as palavras do presidente da República, segundo o qual "o JN nasceu de um ato de coragem".

"E é preciso ter coragem para todos os dias fazer do JN aquilo que é", assegurou Domingos Andrade. Sobretudo tratando-se de um jornal com as características do JN, sublinhou, destacando o seu "inconformismo". Do mesmo modo, defende que é preciso "coragem e ousadia" também para olharmos para o mar.