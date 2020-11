Secretário de Estado José Mendes sai do Governo

JN/Agências Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado socialista Ricardo Pinheiro vai substituir José Mendes no cargo de secretário de Estado do Planeamento, mudança que foi hoje anunciada através de uma nota divulgada no portal da Presidência da República.

"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, de José Fernandes Gomes Mendes, como secretário de Estado do Planeamento, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Ricardo Miguel Furtado Pinheiro", lê-se na nota.

A posse do novo secretário de Estado do ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, terá lugar ainda hoje, pelas 20:30, no Palácio de Belém.

Ricardo Pinheiro foi presidente da Câmara de Campo Maior, distrito de Portalegre, círculo pelo qual foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas.