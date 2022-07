Secundária Alves Martins continua a ser a melhor escola de Viseu

A Secundária Alves Martins é considerada novamente a melhor escola do distrito viseense no ranking do JN. O estabelecimento de ensino, sediado na cidade de Viriato, ocupa a 73.ª posição do ranking geral, entre instituições públicas e privadas.

Olhando apenas para as escolas públicas, a Alves Martins é 18.ª melhor em todo o país. Nos exames nacionais realizados no ano passado, teve uma média de 13,34%, num total de 1.258 provas realizadas. Nenhuma escola pública, mais bem posicionada no ranking, realizou mais exames nacionais do que Alves Martins.