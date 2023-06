SEDES pede estímulo à poupança e menor peso externo na dívida

Associação defende reforço da concorrência nos bancos e que alternativa aos certificados de aforro pode passar por incentivar portugueses a acederem às emissões internacionais.

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, está a ultimar uma posição pública em que defende que o Estado deve incentivar e diversificar os mecanismos de poupança ao dispor dos portugueses como uma alternativa à perda de atratividade dos certificados de aforro. Entende ainda que o Estado precisa de reforçar a regulação do sistema bancário e reduzir a dependência externa da dívida.

A posição pública sobre poupança elaborada pelo Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES deverá ser conhecida nos próximos dias. Segundo Álvaro Beleza, presidente do Conselho Coordenador da SEDES, o observatório concluiu que "é preciso incentivar a poupança" pois, em Portugal, "temos muito menos poupança do que os outros países europeus". No ano passado, por cada 100 euros que as famílias portuguesas receberam, pouparam apenas 6,60 euros.