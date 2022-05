SEDES promove debate sobre reforma das leis eleitorais no Parlamento

Guilherme Lopes Hoje às 15:11 Facebook

O impacto que uma reforma das leis eleitorais pode ter nos níveis da abstenção, como essa reforma pode promover uma maior participação cívica nas eleições e se o voto eletrónico será o futuro são temas que vão estar em debate na Assembleia da República. Uma iniciativa promovida pela associação SEDES e pelo Conselho das Comunidades Portuguesas, que vai decorrer no auditório António de Almeida Santos, na terça-feira, dia 3 de maio, às 14.30 horas.

Esta iniciativa, que tem como principal objetivo debater os desafios e as linhas de ação subjacentes à reforma das leis eleitorais, contará com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Pedro Valente da Silva, do presidente da SEDES, Álvaro Beleza, e do presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins.

Nesta sessão de reflexão sobre a reforma das leis eleitorais promovida pela Associação para o Desenvolvimento Social, aberta ao público, estarão ainda presentes deputados de vários grupos parlamentares, bem como Henrique Monteiro, do conselho Coordenador da SEDES, Miguel Poiares Maduro, coordenador do Observatório SEDES Política e Soberania, Christine Oliveira, coordenadora do Observatório SEDES Comunidades e Diáspora Portuguesa, e Sérgio Tavares, da Comissão para os Assuntos Consulares do Conselho das Comunidades Portuguesas.