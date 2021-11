SEDES quer todos os impostos inferiores aos de Espanha

Carla Soares Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que realiza sexta-feira e sábado o seu quinto congresso no Palácio da Bolsa, no Porto, defende que todos os impostos sejam inferiores aos praticados em Espanha para que Portugal possa ser "fiscalmente competitivo". Essa prioridade consta do relatório sobre economia a apresentar no primeiro dia, que contará com António Costa. Adotar a "flexisegurança" no trabalho e um banco de horas, duplicar o PIB numa década e fundir pequenas e médias empresas são outros tópicos a debater, com críticas ao elevado preço da energia.

O congresso desta associação cívica, criada no dia 4 de dezembro de 1970, recebe o primeiro-ministro esta sexta-feira, pelas 18 horas. Na abertura, falarão em nome da SEDES os presidentes do Conselho Coordenador, Álvaro Beleza, e do Conselho Consultivo, Abel Mateus, bem como os presidentes da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, e da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

O relatório sobre desenvolvimento económico será apresentado pelo coordenador do respetivo grupo de trabalho, Carlos Alves. Conforme já noticiou o JN, propõe menos carga fiscal, hoje "próxima do insuportável", mas com todos os contribuintes que tenham rendimentos a pagar pelo menos um euro de IRS. Critica ainda as alterações fiscais "sistemáticas e pontuais" nos orçamentos ao sabor das maiorias e pede incentivos a empresas e poupança.

"Desastre" em matéria fiscal

"O país precisa de ser globalmente competitivo do ponto de vista fiscal" e "é crítico que o seja" face ao país vizinho. Por isso, "em todos os domínios, Portugal tem de ter uma carga fiscal inferior à espanhola", lê-se no extenso relatório. Por exemplo, no documento do grupo de trabalho, destaca-se que "Espanha já anunciou que a taxa de IRC para start-ups passa a ser de 15%" e "Portugal tem de fazer o mesmo".

Neste momento, consideram que o nosso país é "um desastre em matéria de competitividade fiscal" porque a carga de impostos sobre as empresas, as transações comerciais e as pessoas "é absurdamente alta".

No relatório com uma visão estratégica para promover o crescimento económico, destaca-se que o Produto Interno Bruto (PIB) português evoluiu a um ritmo que permitiu a sua duplicação a cada 16 anos. "Todavia, entre 2001 e 2019, o crescimento ocorreu a um ritmo muito mais lento: apenas 0,73% ao ano em média. A este ritmo demorará 95 anos a duplicar a produção", alerta o grupo de trabalho da SEDES.

PUB

Além disso, refere que, "se tivéssemos sido capazes de crescer em todo o período ao ritmo a que o país cresceu nos anos 90, o PIB per capita atual seria igual a 95% do valor médio europeu". Em suma, "tivesse sido outro o caminho seguido e hoje muitos mais portugueses se sentiriam, de facto, pertencentes a um país desenvolvido, com padrões de vida similares aos mais elevados que a Europa regista".

Fazer reformas e triplicar valor de produção

Por esse motivo, a visão estratégica assenta numa economia aberta, diversificada, competitiva, sofisticada e inovadora, bem como num Estado moderno, eficiente e indutor do crescimento económico. Do mesmo modo, defendem um sistema financeiro competitivo, "num ambiente amigável para os negócios e numa cultura de crescimento económico".

Neste desígnio, deixam um aviso: se Portugal não concretizar reformas estruturais e os outros países o fizerem, "cavar-se-á um fosso enorme entre o nível de vida do nosso país e o dos demais países da zona euro".

Num horizonte alargado até 2060, fixam como meta que o PIB potencial per capita português atinja pelo menos 63.171 euros. O que implica "mais do que triplicar o valor da produção de cada português no espaço de 40 anos".

A incorporação de conhecimento de ponta na produção é referida como "prioridade das prioridades". O Plano de Recuperação e Resiliência e todos os meios financeiros que se receberão da União Europeia nos próximos anos são cruciais para promover essa evolução, defendem ainda.

"Chega de política de betão"

Da mesma forma "é crucial a promoção do investimento de qualidade", que "dê origem à produção de bens e serviços de elevada complexidade e elevado valor transacionável".

"Chega de política de betão. Portugal irá receber fundos comunitários superiores a 50 mil milhões de euros até 2029. Uma parte significativa desses fundos deve ser alocada à promoção do investimento", reclama a SEDES.

Ao mesmo tempo, destaca ser indispensável resolver o problema do nível de endividamento excessivo do Estado. "É urgente trazer o nível de dívida pública para valores próximos dos 90% do PIB, em linha com a média da UE", desde logo contendo a despesa pública corrente para níveis em linha com a média comunitária.

Voltar ao banco de horas

Entretanto, defendem a realização de reformas no mercado de trabalho. Neste domínio, notam que grande parte do emprego é de baixo valor acrescentado, o que faz com que uma boa parte dos trabalhadores aufira o salário mínimo ou um valor próximo. "Os salários médios em termos reais, em Portugal, decresceram cerca de 3% face a 2000. Urge, pois, inverter esta situação criando empregos de maior valor acrescentado", refere o relatório.

"O mercado de trabalho português é rígido e pouco flexível. A legislação laboral assenta numa lógica de proteção do emprego em vez da proteção do trabalhador. Importa evoluir para um modelo de flexisegurança que garanta equilíbrio entre segurança das pessoas e flexibilidade laboral. Além disso, são necessários novos arranjos contratuais mais flexíveis. Importa reintroduzir o mecanismo do banco de horas", lê-se no documento que será discutido no congresso.

"Portugal não tem sido capaz de aumentar a produtividade do fator trabalho", nem de "atrair investimento de qualidade". Para isso, "é decisiva a incorporação do conhecimento e da tecnologia na produção. Apenas por esta via conseguiremos produzir bens e serviços complexos e de elevado valor acrescentado que caracterizam as economias desenvolvidas", defende também o grupo de trabalho, considerando urgente "revolucionar tecnologicamente a economia".

"São inúmeros os obstáculos ao investimento de qualidade", desde os fiscais, seja para empresas ou famílias, "à burocracia, à lentidão da justiça ou à rigidez da legislação laboral", alerta a SEDES. Mas também "o elevado preço da energia, em particular da energia elétrica".

Além disso, "Portugal tem mostrado incapacidade para explorar e aproveitar adequadamente os seus recursos naturais, seja ao nível das indústrias extrativas, seja ao nível do mar, da agricultura e da água".

Em suma, "Portugal é um bom país para viver", mas "terá de ser um bom país para investir e trabalhar".

"Utente-cliente"

Também a transformação digital do Estado, incluindo as vertentes da administração pública, justiça e saúde "em muito poderá contribuir para a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços públicos", sublinha o documento.

O relatório destaca ainda a necessidade de "assegurar as condições necessárias a um aumento da natalidade nas famílias portuguesas", bem como de usar o crescimento para promover a coesão territorial e social.

Na administração pública, "os até agora tratados como utentes têm de ser encarados como clientes". "O conceito de que existem utentes dos serviços da administração pública e não clientes é premonitório de uma filosofia de atuação que privilegia o agente do serviço público sobre o cliente", alega o grupo de trabalho coordenado por Carlos Alves.

De igual modo, a administração pública deve ser "dotada de dinâmica, designadamente na dotação de recursos humanos, que é incompatível com o atual quadro de imutabilidade do emprego público, bem como com o atual quadro de remuneração e de incentivos".