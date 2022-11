SEF abre inquéritos a burlas na venda de vagas

Enquanto milhares de imigrantes esperam meses por uma vaga no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), há outros que pagam a terceiros para conseguir um agendamento com maior brevidade. Uns acabam realmente por usufruir do serviço que lhes é vendido, cujos contornos ainda não são claros. Mas outros pagam por agendamentos fictícios, acabando burlados.



As notícias que apontam várias suspeitas sobre o sistema de agendamentos vieram a público nos últimos dias. O SEF informou que já foram abertos inquéritos internos e que as várias queixas foram comunicadas ao Ministério Público.

Vendem vagas por 50 euros