"Segredos" da Virgem de Fátima revelados em exposição

Francisco Pedro Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

É a imagem religiosa mais vigiada do país, uma das mais veneradas em Portugal e no mundo, e abriu uma nova página na história da arte, ao mudar a forma como as representações da Virgem Maria eram feitas até então.

A poucos meses de completar 100 anos, o Santuário de Fátima decidiu dedicar-lhe uma exposição, que é ao mesmo tempo uma homenagem e um convite a um passeio por um século de história, onde cabem não só os aspetos artísticos, mas também alguns pormenores até agora pouco conhecidos, que envolvem a criação e preservação da escultura original de Nossa Senhora de Fátima.

"O que se pretende demonstrar é a importância desta imagem, perceber como é que uma escultura, à partida tão singela, tem afinal um vigor plástico muito forte, relativamente àquilo que são as representações marianas ao longo da história da Igreja", explica Marco Daniel Duarte, comissário da exposição temporária que abre portas este sábado, 30, no Convivium de Santo Agostinho, por debaixo da Basílica da Santíssima Trindade.

Distribuída por sete núcleos, a mostra "Vestida de Branco", que estará patente até outubro de 2020, conduz o visitante "pelo que de melhor se fez ao nível das representações da Virgem Maria, desde a Idade Média até ao século XXI" e dá a conhecer como a escultura de Nossa Senhora de Fátima foi elaborada por José Ferreira Thedim, a partir de uma pagela com a imagem de Nossa Senhora da Paz e das informações de Manuel Formigão, o padre que interrogou os três videntes.

A imagem em madeira chegou à Capelinha das Aparições a 13 de junho de 1920 e, desde então, tem passado por várias etapas de preservação e exposição. Se numa primeira fase estava acessível ao toque dos peregrinos, a partir dos anos 1980, com as obras de remodelação da Capelinha, passou a estar protegida por uma campânula, saindo apenas nas grandes peregrinações e quando foi solicitada pelos papas. Mais recentemente, foi colocada sob a objetiva de uma câmara que permite a adoração dos fiéis, a qualquer hora e em qualquer parte do mundo, através da internet.

"Acho que os peregrinos vão surpreender-se com as peças de arte contemporânea que foram feitas de propósito para esta exposição, a partir da simbologia da Virgem; com esculturas da Nossa Senhora de Fátima feitas por autores, desde Almada Negreiros a Domingos Soares Branco; e com alguns objetos com os quais lida quotidianamente - como por exemplo aquelas estatuetas que os peregrinos compram em Fátima e que têm nas suas casas", afirma Marco Daniel Duarte.

Apoios

Oportunidade rara

A escultura original da Nossa Senhora de Fátima vai estar em exibição na exposição, excecionalmente, na tarde do dia 13 de junho de 2020, data em que se comemora o centenário da chegada da imagem à Capelinha das Aparições.

Esboços inéditos

Pela primeira vez, vão ser exibidos nesta exposição vários esboços da imagem da Nossa Senhora de Fátima, elaborados por uma religiosa, a pedido da Irmã Lúcia. Os desenhos foram encontrados nos arquivos do santuário.