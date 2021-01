Segunda dose da vacina contra a covid começa a ser administrada já este domingo

JN Hoje às 22:19 Facebook

Alteração das quantidades de entrega das vacinas da Pfizer não afetará o processo de vacinação, garante o Governo.

O Ministério da Saúde assegurou esta sexta-feira que, apesar da alteração das quantidades de entrega das vacinas da Pfizer prevista para a próxima semana, o processo de vacinação vai continuar.

"Já este domingo começam a ser administradas as segundas doses das vacinas contra a covid-19 aos quase 30 mil profissionais de saúde de contextos prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários", adianta o ministério, em comunicado.

De referir que Portugal e a Presidência Portuguesa estão em contacto com a Comissão Europeia e com a própria BioNTech/Pfizer, tendo-se realizado esta tarde uma reunião a nível europeu em que participaram a Comissão e representantes de todos os Estados-membros, no sentido de ser apresentado o planeamento da recuperação dos fornecimentos e para confirmar as quantidades das próximas entregas.

A Pfizer anunciou esta sexta-feira que as entregas de vacinas na Noruega e Europa serão reduzidas, "a partir da próxima semana", enquanto a empresa aumenta a capacidade de produção. No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, assegurou que as doses que deveriam ser entregues à UE no primeiro trimestre vão ser entregues até ao final de março.