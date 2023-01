Segunda dose de reforço contra a covid-19 aberta para pessoas dos 18 aos 49 anos

Todas as pessoas com mais de 18 anos de idade poderão receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19, caso assim o entendam. Até então, apenas os maiores de 50 anos podiam receber a imunização no âmbito da campanha de vacinação sazonal 2022-2023, além dos outros grupos tidos como prioritários pela Direção-Geral da Saúde.

A informação foi transmitida esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), através de um comunicado enviado às redações. A autoridade de saúde revela assim que a norma 008/2022 foi atualizada e permitirá que todas as pessoas com mais de 18 anos possam receber a segunda dose de reforço da vacina, "mediante decisão individual". "A vacinação será operacionalizada nos próximos dias", acrescenta a DGS.

Até ao momento, as pessoas com mais de 50 anos tinham acesso à segunda dose de reforço. A DGS definiu também outros grupos prioritários, como os residentes em lares, os profissionais de saúde e os utentes com patologias de risco. Para todos os outros, a toma de mais uma dose de reforço será uma decisão individual, como salientou a DGS em comunicado.

A autoridade de saúde justifica o alargamento da disponibilidade da segunda dose de reforço a mais faixas etárias, porque "a maioria da população elegível no âmbito da campanha de vacinação sazonal 2022-2023 está vacinada", e após um parecer da comissão técnica de vacinação contra a covid-19. Desde setembro do ano passado foram administradas mais de três milhões de vacinas.