Segunda vaga de Covid-19 pode ser tão ou mais grave que a primeira

É pouco provável que Portugal escape a uma segunda vaga de infeções pelo novo coronavírus. Mas, de acordo com dois especialistas ouvidos pelo JN, a gravidade vai depender das medidas que forem tomadas agora, enquanto a primeira está em curso e logo a seguir ao fim desta.

Na opinião do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, se a segunda vaga ocorrer, "não é uma fatalidade". No entanto, deixa um alerta: "se não tomarmos as medidas adequadas", é possível que esta "seja tão ou mais grave do que a primeira".