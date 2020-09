Segunda vaga deixará 214 mil cirurgias por fazer este ano

Inês Schreck Hoje às 10:40 Facebook

Uma nova vaga de covid-19 em outubro pode ter um efeito devastador na prestação de cuidados e na saúde dos portugueses.

Uma simulação feita com base no que aconteceu entre março e maio, período em que foi suspensa a atividade não urgente nos hospitais e centros de saúde, indica que se aquele cenário se repetir, 2020 terminará com uma redução de 12 milhões de consultas e de 214 mil cirurgias face ao ano anterior.

Os números foram avançados ontem na apresentação do movimento "Saúde em dia - Não mascare a sua saúde", lançado pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) e Ordem dos Médicos (OM). Têm por base o Portal da Transparência do SNS e foram trabalhados pela Moai Consulting, uma empresa de consultadoria na área da Saúde.