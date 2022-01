Segundo dia seguido com mais de 30 mortes e novo aumento de internados

Hoje às 14:39 Facebook

Portugal registou 33 mortes e 38136 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Internados voltam a subir.

Direção Geral de Saúde reportou 38136 infeções e 33 mortes associadas ao vírus da SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, a 2 de março, morreram 19270 pessoas de um total de 1852703 infetadas.

Após três dias com registos acima dos 40 mil casos diários, com um novo máximo estabelecido na quarta-feira, com 40945 infeções, Portugal desceu para o patamar dos 30 mil. No entanto, os 38136 casos registados hoje configuram um aumento face aos 35643 de sábado passado.

Nos hospitais, há mais 34 internados. Do total de 1733 pessoas acamadas, 163 são doentes considerados graves, mais um do que no domingo. Uma nova subida do total de hospitalizados, que não tinha registado qualquer entrada na sexta-feira.

Pelo segundo dia seguido, o total de óbitos regressa a números de março de 2021, quando a quarta vaga estava a definhar. Entre os 33 óbitos reportados este sábado (13 homens e 20 mulheres), há uma vítima, do sexo feminino, com menos de 30 anos - a 16.ª morte neste escalão etário desde o início da pandemia.

A faixa etária acima dos 80 anos é a mais afetada pela mortalidade da covid-19, tendo registado 21 óbitos (nove homens e duas mulheres), o que equivale a 64% das mortes totais nas últimas 24 horas, em linha com os dados estatísticos globais - dos 19270 mortos desde o início da pandemia, 12475 (65%) tinham mais de 80 anos.

Na faixa etária imediatamente anterior foram registadas cinco mortes (três homens e duas mulheres). Morreram ainda duas mulheres com mais de 60 anos e três no escalão dos 50-59 anos, a que acresce uma vítima do sexo masculino nesta faixa.

Dos 38136 casos reportados este sábado, a maioria, 39%, foi registada a Norte. Com mais 14899 infeções, a região mais setentrional do país soma 677617 positivos desde o início da pandemia, período no qual morreram 5858 pessoas, 12 nas últimas 24 horas.

A Região de Lisboa, a mais afetada pela pandemia, acumula 732010 casos e 8118 óbitos desde o início da pandemia, já contando com as 13585 infeções e os 14 óbitos registados este sábado.

Na Região Centro foram registados 4649 casos e cinco mortes (248032 e 3401, respetivamente, desde o início da pandemia), enquanto no Alentejo o acumulado subiu para 62090 infeções (mais 1224) e 1099 mortes, uma mais em relação a ontem.

O Algarve acumula 71145 casos, mais 1219, e 603 óbitos, o mesmo número de ontem. Nos Açores também não foram registadas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de casos a subir para 17187, mais 427 face a ontem.

Na Madeira, morreu uma pessoa por doença associada ao vírus da SARS-CoV-2, num período em que foram contabilizadas 2133 infeções, com os totais a ascenderam a 43622 casos e 136 mortes.