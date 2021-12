Segundo dia seguido com mais de cinco mil casos de covid-19

R. S. Hoje às 15:05, atualizado às 15:23 Facebook

Portugal registou 19 mortes e 5137 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Um dia depois de registar um máximo de casos de 10 meses, com 5800 infeções, Portugal acumulou mais 5137 casos de covid-19 em 24 horas, período no qual morreram 19 pessoas. Desde o início da pandemia, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, morreram 18 717 pessoas e 1 211 130 ficaram infetadas com o vírus. Por outro lado, recuperaram da doença mais 3406 pessoas, havendo atualmente 69 672 casos ativos da doença.

O número de hoje reflete uma ligeira diminuição dos casos registados na quarta-feira, mas um aumento face à quinta-feira passada, quando houve 3588 infeções.

À semelhança do que vem sendo habitual, é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o maior número de novos casos de infeção (1902), seguindo-se o Norte, com 1512. No Centro, há mais 1027 contágios, no Algarve 381 e no Alentejo 143. Na Madeira, há mais 138 infetados e nos Açores 34.

Internados diminuem em dia com 19 mortes

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 19 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: seis em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, quatro no Centro, duas no Alentejo e duas na Madeira.

Quanto ao número de internados, a tendência crescente que se tem vindo a registar hoje inverteu: há menos 15 doentes em enfermaria nos hospitais (952 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 158 pacientes (mais 8 do que ontem).