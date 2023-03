Segurança Rodoviária olha com "interesse" para ideias de Bruxelas sobre cartas de condução

As mudanças nas cartas e nas regras de condução propostas pela Comissão Europeia agradam a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR), que olha com "interesse" para a "futura discussão" sobre o tema na União Europeia.

Sobre a tolerância zero ao álcool para os recém-encartados, a entidade afirma que a "sinistralidade rodoviária é a primeira causa de morte nos jovens". A influência do álcool tem "efeitos mais severos", de quatro a cinco vezes, nos mais novos, "do que em faixas etárias mais avançadas", diz a ANSR, em resposta enviada ao JN.

Nas medidas propostas pela Comissão Europeia, na quarta-feira passada, sobre segurança rodoviária e mobilidade está a tolerância zero na condução sob o efeito de álcool para os condutores recém-encartados. Até agora, nos primeiros três anos de carta, o limite estava nos 0,2 g/l de álcool no sangue. Mas há outras sugestões em cima da mesa, como a possibilidade de condução acompanhada de automóveis e camiões a partir dos 17 anos de idade, para aprender a conduzir.